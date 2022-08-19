Руководителем Касимовского МСО назначили Ивана Похилько

Иван Похилько назначен руководителем Касимовского межрайонного следственного отдела. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Иван Викторович – подполковник юстиции. Работал следователем в Ставропольском крае с 2001 по 2007 годы. С 2007 по 2011 годы замещал должность руководителя Зубово-Полянского межрайонного следственного отдела (Мордовия), затем продолжил работу в Волгограде.

С 2012 по 2014 годы руководитель Серафимовичского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области. В 2014-2015 годы – следователь Сасовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, с 2015 по 2022 годы – заместитель руководителя Сасовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, следователь по особо важным делам Сасовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области.

Награждён медалями «За безупречную службу» II и III степени.