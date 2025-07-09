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Общество

«Ростелеком» поддержал образовательный проект в Рязанской области

Алексей Самохин

«Ростелеком» в Рязанской области выступил партнером «Дня цифры» — Всероссийского образовательного проекта, посвященного информационным технологиям, который проводится в детских лагерях. Представители провайдера и АНО «Цифровой регион» организовали для 100 подростков 8—14 лет трехчасовой квест. Школьники преодолели шесть «станций», выполнив на каждой из них по заданию. В частности, ребята разгадали ребусы на ИТ-тематику и послания, зашифрованные через код Цезаря; вычислили фишинговые ссылки и дипфейковые голоса и изображения. На одной из «остановок» специалисты «Ростелекома» провели для детей мастер-класс по работе с оптоволокном. Оказалось, что даже самые продвинутые школьники до этого момента не задумывались о том, как интернет приходит в дом. Особый интерес у участников игры вызвали станция знакомства с профессиями будущего и робот-пес Топик.

Максим Соников, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области:

«Проект “День цифры” помогает по-новому взглянуть на цифровые технологии. Через игру и практику школьники получают важные знания и формируют интерес к ИТ-направлениям. Мы уверены, что такие мероприятия способствуют ранней профориентации и развитию будущих ИТ-кадров».

Руслан Юсупов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Мы на регулярной основе проводим беседы, лекции, викторины со школьниками по повышению цифровой грамотности и поддерживаем подобные проекты на любом уровне. Особая удача, когда получается пообщаться с детьми не только из областного центра, но и приехать в районы, как на этот раз. Сопровождая детей на каждой “станции”, мы видели с их стороны неподдельный интерес и живые эмоции. Это очень заряжает! Как отец знаю, что именно игровые форматы подачи материала — наиболее эффективные. Наши сотрудники с большим удовольствием проведут подобные квесты и в других детских лагерях нашего региона». 

«Ростелеком» выступает учредителем Альянса по защите детей в цифровой среде. Информацию о социальных проектах провайдера можно получить на официальном сайте компании.

«Ростелеком» поддержал образовательный проект в Рязанской области «Ростелеком» в Рязанской области выступил партнером «Дня цифры» — Всероссийского образовательного проекта, посвященного информационным технологиям, который проводится в детских лагерях.
«Ростелеком» поддержал образовательный проект в Рязанской области «Ростелеком» в Рязанской области выступил партнером «Дня цифры» — Всероссийского образовательного проекта, посвященного информационным технологиям, который проводится в детских лагерях.
«Ростелеком» поддержал образовательный проект в Рязанской области «Ростелеком» в Рязанской области выступил партнером «Дня цифры» — Всероссийского образовательного проекта, посвященного информационным технологиям, который проводится в детских лагерях.

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