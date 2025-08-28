Четверг, 28 августа, 2025
9.1 C
Рязань
Новости России

Российские войска нанесли удары по Киеву и другим регионам Украины

Алексей Самохин
Freepik AI

В ночь на четверг, 28 августа, российские войска нанесли массированный удар по территории Украины. 

По данным телеграм-каналов, после прилёта по столице над городом поднимается мощный столб дыма. 

Цели поражены также в Винницкой, Черкасской и Харьковских областях.

В Винницкой области по данным местной администрации, нанесён удар по объекту критической инфраструктуры. В результате попадания в объекты энергетики обесточено 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах.

Официальная информация от министерства обороны России пока не поступала. 

Самые читаемые материалы

Новости России

В Якутии опека забрала детей у сестры бойца СВО после поминок по брату

У жительницы Якутии и сестры участника СВО опека забрала в...
Происшествия

В Елатьме 19-летний водитель устроил серьёзное ДТП

Местный житель, управляя автомобилем «Лада Калина», не справился с рулевым управлением и совершил наезд на препятствие.
Новости России

SHOT узнал, откуда идет сигнал трекера пропавшего в Босфоре россиянина

Сигнал трекера российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в проливе Босфор,...
Новости Касимова

В Касимове произошёл пожар в многоквартирном доме

В соцсетях сообщается, что возгорание случилось в микрорайоне Затон.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 

Последние новости

Новости России

ВКС России ударили по пункту временной дислокации ВСУ мощными бомбами

Успешное поражение объекта было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени.
Погода

Учёные сделали тревожный прогноз по солнечной активности

Существует два варианта развития событий, один из которых крайне неблагоприятен для жителей Земли.
Культура и события

У рязанцев ещё остаётся возможность попасть на большой КВН и увидеть «Уездный город»

У всех любителей хорошего юмора есть возможность сначала попасть на 1/4 финала Официальной рязанской лиги КВН (12+), а затем на музыкальный фестиваль «Поющий Косопуз» (12+). Немного билетов еще осталось на сайте kassy.ru.
Погода

Рязанцам пообещали июльскую погоду и аномальное тепло

Лето не хочет уходить: как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, до конца августа почти на всей территории страны будет держаться аномально тёплая погода.
Новости России

ТАСС: ВСУ несут потери на сумском направлении, 110-ю бригаду выводят с фронта

Командный пункт был поражен ракетным ударом. В результате атаки есть убитые и тяжелораненые среди командного состава.
Новости Касимова

Житель Касимова украл у друга телефон во время застолья

Злоумышленник продал телефон случайному знакомому и собирался потратить деньги на алкоголь, но не успел – его задержали полицейские.
Культура и события

Международный фестиваль моды с участием китайских дизайнеров пройдет в Рязани

Зрители увидят: аутентичную коллекцию народных костюмов Рязанской губернии XIX века, моду времен, когда была построена Рязанская ВДНХ — 1955 года, более современные платья 2000-х годов.
Происшествия

Девять человек погибли на железной дороге в Рязанской области с начала 2025 года

Главная причина трагедий — нарушение правил перехода. Зачастую рязанцы переходят железнодорожные пути в неположенных местах либо на запрещающий сигнал светофора, надеясь успеть перейти до проезда поезда.