Российские войска нанесли удары по Киеву и другим регионам Украины

В ночь на четверг, 28 августа, российские войска нанесли массированный удар по территории Украины.

По данным телеграм-каналов, после прилёта по столице над городом поднимается мощный столб дыма.

Цели поражены также в Винницкой, Черкасской и Харьковских областях.

В Винницкой области по данным местной администрации, нанесён удар по объекту критической инфраструктуры. В результате попадания в объекты энергетики обесточено 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах.

Официальная информация от министерства обороны России пока не поступала.