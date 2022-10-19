Россиян предупредили о судьбоносном солнечном затмении 25 октября

25 октября произойдёт второе в этом году солнечное затмение. Астрономическое явление случится 25 октября и для человечества оно станет судьбоносным. Астрологи убеждены: грядущее затмение активизирует энергию воинственных планет, что сильно повлияет на каждого из нас.

Наблюдать солнечное затмение можно будет с 12.00 до 16.00. Солнце будет закрыто почти на 90%.

Влияние солнечного затмения люди будут ощущать на себе вплоть до 7 ноября. Солнце в этот период активизирует энергию Марса и Плутона. Обе эти планеты – символы агрессии, власти, влияния на людей. Небесные тела обладают мощнейшей энергетикой.

Астрологи уверены, что астрономическое явление предопределит многие социальные процессы, повлияет на принимаемые правителями решения.

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