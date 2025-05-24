Россиян предупредили о новом виде мошенничества со звонками из поликлиник

В России появился новый вид мошенничества, при котором гражданам звонят «сотрудники поликлиник», сообщил ТАСС сенатор Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники предупреждают собеседников о предстоящем «аннулировании бумажной медицинской карты».

«Под предлогом перевода на «электронную медкарту» они просят предоставить СНИЛС и код из смс, тем самым получая доступ к аккаунту на «Госуслугах», — пояснил Шейкин.

После этого жертве поступает звонок от «ЦБ, МВД или Росфинмониторинга» с просьбой перевести средства на «безопасный» счет.

Шейкин добавил, что подобная схема выглядит правдоподобно, поскольку мошенники предоставляют ссылки, документы, служебные номера и записи разговоров.