Россиян предупредили о новом виде мошенничества со звонками из поликлиник

В России появился новый вид мошенничества, при котором гражданам звонят «сотрудники поликлиник», сообщил ТАСС сенатор Артем Шейкин.
По его словам, злоумышленники предупреждают собеседников о предстоящем «аннулировании бумажной медицинской карты».
После этого жертве поступает звонок от «ЦБ, МВД или Росфинмониторинга» с просьбой перевести средства на «безопасный» счет.
Шейкин добавил, что подобная схема выглядит правдоподобно, поскольку мошенники предоставляют ссылки, документы, служебные номера и записи разговоров.
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