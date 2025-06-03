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Новости России

Россия нанесла ответный удар после атак ВСУ на аэродромы: «Орешник» готовится?

Алексей Самохин

После провокационных атак ВСУ на российские военные аэродромы последовал немедленный и беспощадный ответ со стороны русской армии, пишет «Царьград».

Накануне украинская армия совершила теракты с применением FPV-дронов в сторону военных аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Министерство обороны России сообщило, что атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате атак украинских дронов, запущенных с площадок в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники ВС России. Пожар был оперативно ликвидирован экстренными службами. Жертв среди военных и гражданского персонала нет. Отдельные участники теракта задержаны.

Операция ВСУ, которой, как сообщается, руководил лично глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, получила название «Паутина». Отмечается возможная причастность британской стороны к налетам вражеских БПЛА.

Реакция официальной Москвы не заставила себя долго ждать. Беспощадный ответ России привел к тому, что немецкие специалисты и военные, как утверждается, «заживо сгорели» вместе с американским истребителем F-16 на аэродроме ВСУ в Житомирской области. 

По данным Telegram-канала Condottiero, авиабаза ВСУ «Озёрная» в Житомирской области оказалась под ударом российских ракет и беспилотников «Герань-2». Ликвидированы истребители F-16 и МиГ-29, а также склад запчастей для натовских крылатых ракет. В этот момент на военном аэродроме, предположительно, находились немецкие специалисты, которые готовили истребители к боям и участвовали в сборке западных ракет.

Вероятно, на совещании в Кремле будет принято решение о применении ракетного комплекса «Орешник». Об этом обязательно предупредят мирное население Украины, пишет автор статьи «Царьграда».

Тем временем украинский город Одесса дважды за ночь на вторник, 3 июня, содрогнулся от мощных взрывов. Инцидент произошел в морском порту, в городе всю ночь действовала воздушная тревога. Первые сигналы о воздушной опасности появились в местных изданиях около 03:30. Вторая волна мощных взрывов прозвучала в городе через полчаса после первых.

Кроме того, сигналы оповещения о воздушной тревоге были объявлены в Днепропетровской, Николаевской и Сумской областях. Взрывы минувшей ночью были зарегистрированы в окрестностях городов Сумы и Полтавы.

Ситуация на Украине после терактов в России остается достаточно напряженной. Подробности ночной атаки русских ракет и дронов уточняются.

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