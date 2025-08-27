Россельхознадзор проверяет рязанские яблоки на нитраты

25 августа сотрудники Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провели внеплановую выездную проверку на предмет соблюдения требований законодательства РФ в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

В ходе мероприятия был осмотрен земельный участок сельхозназначения одного из предприятий Рязанской области, где выращиваются плодово-ягодные культуры.

Должностные лица ведомства отобрали пробы яблок сортов «Мартовское», «Рождественское», «Орловское полосатое», «Лобо» и «Синап Орловский» для проверки остаточного содержания пестицидов и агрохимикатов (в том числе нитратов).

Все образцы направлены на исследование в Тульскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В случае выявления превышения допустимых норм Россельхознадзор примет меры в соответствии с действующим законодательством.