Россельхознадзор проверяет рязанские яблоки на нитраты

25 августа сотрудники Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провели внеплановую выездную проверку на предмет соблюдения требований законодательства РФ в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.
В ходе мероприятия был осмотрен земельный участок сельхозназначения одного из предприятий Рязанской области, где выращиваются плодово-ягодные культуры.
Должностные лица ведомства отобрали пробы яблок сортов «Мартовское», «Рождественское», «Орловское полосатое», «Лобо» и «Синап Орловский» для проверки остаточного содержания пестицидов и агрохимикатов (в том числе нитратов).
Все образцы направлены на исследование в Тульскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В случае выявления превышения допустимых норм Россельхознадзор примет меры в соответствии с действующим законодательством.