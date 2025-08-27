Среда, 27 августа, 2025
11.3 C
Рязань
Общество

Россельхознадзор проверяет рязанские яблоки на нитраты

Алексей Самохин
Изображение от stockking на Freepik

25 августа сотрудники Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провели внеплановую выездную проверку на предмет соблюдения требований законодательства РФ в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

В ходе мероприятия был осмотрен земельный участок сельхозназначения одного из предприятий Рязанской области, где выращиваются плодово-ягодные культуры.

Должностные лица ведомства отобрали пробы яблок сортов «Мартовское», «Рождественское», «Орловское полосатое», «Лобо» и «Синап Орловский» для проверки остаточного содержания пестицидов и агрохимикатов (в том числе нитратов).

Все образцы направлены на исследование в Тульскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В случае выявления превышения допустимых норм Россельхознадзор примет меры в соответствии с действующим законодательством.

Самые читаемые материалы

Новости России

Сын альпинистки Наговициной обратился с мольбой о спасении

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Армия и СВО

Чиновник из Воронежской области Шляхта отправился на СВО и попал на службу в Рязань

Отметим, что военнослужащие перед отправкой в зону проведения специальной военной операции проходят подготовку. Не исключено, что Шляхта занимается в Рязани именно этим. 
Новости России

В Якутии опека забрала детей у сестры бойца СВО после поминок по брату

У жительницы Якутии и сестры участника СВО опека забрала в...
Новости России

Жена пропавшего на Босфоре российского пловца попросила помощи

У Николая Свечникова недавно родился сын, сейчас мальчику 8 месяцев

Последние новости

Новости России

Страшный пожар почти уничтожил Останкинскую телебашню 25 лет назад

Ровно 25 лет назад, 27 августа 2000 года, страшный...
Общество

Жители Рязанской области смогут использовать электронную подпись в мессенджере МАХ

Подписание в «Госключе» гарантирует безопасность сделки.
Происшествия

В Елатьме 19-летний водитель устроил серьёзное ДТП

Местный житель, управляя автомобилем «Лада Калина», не справился с рулевым управлением и совершил наезд на препятствие.
Новости России

Друзья рассказали подробности загадочной гибели школьника в Екатеринбурге

Мальчик, разбившийся насмерть в Екатеринбурге, не дожил до своего дня рождения...
Новости России

SHOT узнал, откуда идет сигнал трекера пропавшего в Босфоре россиянина

Сигнал трекера российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в проливе Босфор,...
Происшествия

Рязанец получил год колонии строгого режима за повторную пьяную езду

Суд в Скопине назначил условное наказание водителю, который имея непогашенную судимость и будучи лишенным водительских прав, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).
Новости России

Мигранты играли в бейсбол на мемориале воинам Великой Отечественной под Тулой

Следственный комитет начал проверку после публикации видео, на котором...
Новости России

В Якутии опека забрала детей у сестры бойца СВО после поминок по брату

У жительницы Якутии и сестры участника СВО опека забрала в...