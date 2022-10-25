Роман Вильфанд рассказал, какой будет предстоящая зима

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, какой, по прогнозам, будет предстоящая зима. Его слова приводит «Российская газета».

Согласно предварительным расчётам, эта зима будет холоднее предыдущей. Теплее обычного может быть на севере Урала и в Сибири. На большей части страны, по словам метеоролога, погода будет в пределах климатической нормы.

Также Вильфанд отметил: предстоящая зима будет снежной, в отдельные периоды не исключены морозы.

— Повторения аномальной зимы 2019-2020 годов, когда в центре практически не было снега, а средняя температура в Москве с декабря по конец февраля была выше ноля, не ожидается, — заявил эксперт.

При этом Роман Вильфанд добавил: точность долгосрочных прогнозов невелика, так как атмосфера хаотична и регулярно меняется.

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