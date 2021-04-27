Роман Петряев рассказал о строительстве новых социальных объектов и завершении «Соснового бора»

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Зампред регионального правительства Роман Петряев накануне публичного отчёта перед рязанцами дал большое интервью РИА «7 новостей». В среду, 28 апреля, о своей работе расскажут и ответят на вопросы граждан руководители регионального Минобра, Минздрава, Минкульта и других подведомственных Петряеву структур. Мы обсудили строительство новых социальных объектов в Рязанской области, завершение «Соснового бора» и, конечно же, не обошлось без разговоров о коронавирусе. Как Рязанская область его преодолела и как живёт в новых реалиях?

Коронавирус: войну мы ещё не выиграли

Фраза «пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы нашей жизни» уже набила оскомину. Но всё же это факт, жизнь действительно поменялась. А сфера медицины и вовсе приняла на себя главный бой. Какой медицинская помощь была до коронавируса и какой стала с его приходом?

Есть такая фраза: всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Система здравоохранения в 2020 году пережила наибольший стресс из всех отраслей в Российской Федерации. В Рязанской области более 6500 медиков было направлено на борьбу с COVID-19. Это огромная цифра. На тех медиков, которые остались в сфере оказания плановой, первичной и неотложной помощи, легла огромная нагрузка. Многие узкие специалисты поменяли направление деятельности и отправились в «красные зоны». Абсолютно все врачи, не только инфекционисты, отнеслись ответственно к выполнению своих задач, никто не ушёл со своего поста. Огромное спасибо хочется сказать не только докторам, но и волонтёрам, социальным работникам. Серьёзных сбоев в работе медицинских организаций не наблюдалось. Всё отрабатывалось чётко, как часы. Мы действовали так, словно находились в военном положении.

Но войну эту мы ещё не выиграли. Успокаиваться рано, ведь эпидемия по-прежнему «вытаскивает» из нас ресурсы

Вопросы о местах в больницах, бесплатных лекарствах, выплатах медикам сыпались на голову чиновников больше года. Скорее всего, не обойдётся без них и во время отчёта Вашего блока. Появилась ли в регионе система реагирования на жалобы и потребности граждан?

Конечно. К примеру, если вы зайдёте на сайт правительства Рязанской области, первое, что увидите – большой баннер со ссылкой на портал Госуслуг, где можно оставить жалобу или вопрос. У граждан появилась возможность фактически в один клик сообщить об отсутствии лекарств, трудностях с вызовом врача и других проблемах. Начала работать система «Инцидент менеджмент», запущен Центр управления регионом, которого нам очень не хватало. Да, жалобы граждан обрабатывались министерствами и ведомствами и до его появления. Но Центр проводит анализ поступающих от рязанцев вопросов и выявляет системные проблемы. Так, например, было с проблемой выдачи бесплатных лекарств. Посыпалось много жалоб – Центр управления регионом быстро определил, что это проблема системная. Затем региональный Минздрав разработал памятки, в медучреждениях провели обучающую работу с персоналом. И за неделю количество жалоб упало в три раза.

Коронавирусные ограничения продолжают действовать. Правда, в смягчённом виде. Например, наполняемость концертных залов увеличили до 50%. При этом фестиваль Чёрный кот отменили, в Рязанский дворец молодёжи по-прежнему не работает. Почему так?

Роспотребнадзор РФ внимательно изучает опыт других стран, а затем разрабатывает методические рекомендации. У нас, к примеру, дифференцирована наполняемость спортивных и культурно-массовых объектов. Для каждого определена своя цифра не просто так. Мы строго следуем расчётам специалистов и действуем исключительно в канве рекомендаций Роспотребнадзора.

Что касается ослабления коронавирусных ограничений, власть прислушиваются к Роспотребнадзору и принимает только взвешенные решения

На ваш взгляд, насколько успешно проходит прививочная кампания в регионе? Рязанцы охотно вакцинируются от коронавируса, или в обществе сохраняется некая опаска?

На мой взгляд, вакцинация – это сейчас самая важная акция, которая проводится в рамках системы здравоохранения. Именно успешность вакцинации определит то, будет ли третья волна заболеваемости и как коронавирус поведёт себя осенью. У нас развёрнуто 58 пунктов вакцинации по всему региону, действуют 17 мобильных пунктов. Открыты пункты вакцинации в ТЦ «Атрон» и в ТРЦ «М5 Молл». В процессе закупки оборудование для прививочных пунктов в ТРЦ «Виктория Плаза» и ТЦ «Премьер».

В среднем за день мы прививаем 1500-1700 человек. А можем прививать намного больше – 2900 человек! Первую прививку уже сделали около 72 тысяч рязанцев, вторую – около 45 тысяч рязанцев. Но этого мало. Призываю всех: позаботьтесь о себе, о близких, а особенно о людях старшего поколения, и сделайте прививку.

А Вы сделали прививку?

Пока что не сделал. Так как я переболел в июне, каждые 3 месяца делаю тест на антитела. Пока их уровень в норме. Как только он упадёт, я сразу же вакцинируюсь.

Больницы, школы, детсады: строить будем

Строительство новых зданий медучреждений – важный социально-значимый тренд в Рязанской области. Завершено и введено в эксплуатацию новое здания БСМП, активно строится новое здание онкодиспансера, анонсировано создание нового инфекционного корпуса областной детской больницы. Хочется верить, что эта работа продолжится. Какие конкретно медицинские объекты будут обновлены и реконструкированы?

На самом деле, реконструкция и обновление медучреждений региона проводится постоянно. К счастью для нас, на федеральном уровне принята программа по модернизации первичного звена. В рамках этой программы в Рязанской области построят 55 медицинских объектов. 158 медицинских пунктов будут обновлены.

В этом году в Рязанской области построят 4 новых ФАПа: в Рыбновском, Путятинском, Сапожсковском и Чучковском районах». На 2022 год запланировано строительство 13 ФАПов.

Чиновники говорят о цифровизации в сфере оказания медицинской помощи. Но из больниц и поликлиник до сих пор публикуют фотографии огромных очередей. Выходит, что-то работает так хорошо, как хотелось бы? Где пока есть явные проблемы и как планируется их решать?

Про катастрофические очереди я бы не говорил. Да, периодически возникают трудности. По некоторым направлениям пока что наблюдается дефицит специалистов: многие ушли работать в «красные зоны». Напоминаю, нагрузка очень большая.

Сейчас в Рязанской области запускается единая система здравоохранения. До конца третьего квартала 2021 года она начнёт работать бесперебойно.

Остро стоит вопрос со строительством школ и детсадов в Рязани. В отчёте перед региональным парламентом губернатор ранее отмечал, что земли под строительство образовательных учреждений не хватает. Как вариант – договариваться с владельцами частных наделов. Насколько это осуществимо? Удастся ли благодаря этому обеспечить активно разрастающиеся микрорайоны местами в образовательных учреждениях?

Действительно, с местами для образовательных учреждений в Рязани обстоят туго. Но мы рассматриваем возможности государственно-частного партнёрства под строительство школ. Предварительно под 5 типовых школ в Рязани на 1100 учеников нам удалось найти участки. Будем надеяться, что проекты удастся осуществить.

Рязани нужно не менее 12 новых школ, чтобы закрыть вопрос второй смены

Летний отдых: в этом году дети отдохнут лучше

В недавнем послании Федеральному Собранию президент призвал сделать детский отдых доступным. Какие шаги в этом направлении предпринимает Рязанская область?

Буквально месяц назад принято решение о компенсации 100% стоимости путёвок в лагеря в пределах сумм, определённых постановлением, для бюджетников и 50% компенсации для лиц, самостоятельно приобретающих путевки детям и не занятых в бюджетной сфере. Раньше мы компенсировали затраты на отдых только бюджетникам, теперь и остальные родители могут рассчитывать на компенсацию.

Не менее 5 тысяч детей отдохнут по программам летнего отдыха в этом году в стационарных лагерях. Из них 1600 побывают на Черноморском побережье

В этом году увеличилась квота заполняемости оздоровительных учреждений до 75%. Кстати, многие лагеря в прошлом году не открылись только потому, что это было экономически невыгодно. Финансовая нагрузка на учреждения выросла из-за покупки средств индивидуальной защиты, тестирования персонала. Сейчас Губернатор дал нам поручение рассмотреть возможности помощи нашим оздоровительным организациям за счёт региональных льгот и преференций.

Не только доступность, но и комфорт. Важно делать акцент не только на первом, но и на втором тезисе, говоря об отдыхе детей. Детские лагеря в этом году готовы принять детей? Не повторится ли ситуаций, как в 2019 году в «Лесной сказке»?

Что касается «Лесной сказки», то у детей из Иркутска, которые приехали на отдых в лагерь, не совпали ожидания с реальностью. Им обещали каникулы на море, но оказались они в лесу. Неправильное позиционирование ситуации и привело к некоторому недопониманию. И когда мы находились на пороге решения, что к услугам «Лесной сказки» прибегать не будем, взбунтовались родители рязанских детей. Уже несколько поколений бюджетно отдыхают в этом лагере, и всем всё нравится, говорили они. Скажу так: если бы лагерь не соответствовал нормам, Роспотребнадзор никогда не допустил бы его к работе.

Кампания по подготовке детских лагерей к работе сейчас только начинается. Проведены первые совещания с уполномоченными органами. На детский отдых в этом году выделено 300 млн рублей. Надеюсь, что лагеря удастся подготовить качественно и оперативно, и кампания пройдёт успешно.

«Сосновый бор»: создаётся уникальный реабилитационный центр

Рязанская область вошла в список самых доступных регионов с точки зрения санаторного отдыха. Хочется в связи с этим узнать и о перспективах открытия многострадального «Соснового бора», ведь сроки вновь перенесли…

До сих пор слышатся отдельные голоса о том, что загубили один из лучших рязанских санаториев. Напомню, «Сосновый бор» находился в частных руках, и когда туда пришло правительство Рязанской области, там всё было разворовано. Долг по зарплате перед работниками составлял порядка 36 миллионов. Его удалось погасить. Так как у нас действительно достаточно доступный санаторный отдых, мы задались вопросом: а что же полезного и уникального мы можем сделать на базе «Соснового бора», чего ещё не было в Рязанской области?

Мы решили, что «Сосновый бор» больше не будет санаторием. На его месте появится реабилитационный центр для детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Подобных центров в России ещё нет. Впервые за областные средства в России реализуется такая масштабная программа. На «Сосновый бор» мы возлагаем большие надежды

Уже завершены фасадные работы, установлены окна, запущена котельная, налажено водоотведение. Обновлена чаша бассейна. Осталось сделать чистовую отделку внутри, а также закупить и разместить дорогостоящее оборудование. Пандемия поставила нас в сложные условия. Центр попал в секвестр, и в это году на него не заложили средства. Но примерно 150 миллионов необходимо ещё, чтобы оснастить новое учреждение всем необходимым.

Надеемся, что к концу третьего квартала 2022 года центр удастся завершить. После открытия 2,5 тысячи человек обновлённый «Сосновый бор» сможет принимать ежегодно.

Отчёт социального блока регионального правительства во главе с Романом Петряевым состоится в среду, 28 апреля. Посмотреть прямую трансляцию из «Точки кипения» рязанцы смогут в группе «Рязанская область».

Вторую часть интервью с Петряевым, в котором мы поговорим о восстановлении Торгового городка, судьбе здания бывшего института культуры и открытии филиала «Сириуса» в Рязани читайте совсем скоро на сайте www.7info.ru.