Роман Петряев о Торговом городке, филиале «Сириуса» и кластере «Паустовский»: они, как новые звезды, засияют в созвездии города Рязань

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РИА «7 новостей» публикует продолжение интервью с заместителем председателя регионального правительства Романом Петряевым. Кроме влияния пандемии на жизнь рязанцев, строительства новых социальных объектов и запуска обновлённого «Соснового бора», мы обсудили и другие вопросы. На повестке – состояние туризма в Рязанской области, реконструкция Торгового городка и создание филиала центра «Сириус».

С открытием границ других стран на сегодняшний момент всё сложно. Как никогда актуален тренд внутреннего туризма. Рязань и область к приёму гостей готовы?

Рязанская область активно работает по развитию и созданию туристических кластеров. Мы полностью завершили кластер «Рязанский», в который входят огромное количество музеев, сохранившиеся объекты деревянного зодчества. Также у нас есть прекрасный город Касимов. Касимовский кластер пока в процессе создания, но, тем не менее, там и сейчас есть, что посмотреть. И люди едут, люди смотрят!

У нас есть прекрасные «Окская жемчужина», Рыбацкая деревня, «Фестиваль». К приёму гостей мы всегда готовы. И это Рязань доказала и когда была новогодней столицей, и когда проводила Форум древних городов. В пандемию туристический поток сократился на 30 процентов. Но это падение не ниже, чем в других регионах. Сейчас из него мы благополучно выходим.

На повестке дня у нас создание эколого-туристического кластера «Паустовский». В окружении прекрасной природы Мещеры в три этапа мы воплотим в жизнь образцово-показательную туристическо-экологическую зону с литературным уклоном.

Надеюсь, кластер «Паустовский» станет жемчужиной экологического туризма

Туристы, приезжающие на Приокский автовокзал, в первую очередь видят Торговый городок в неприглядном состоянии. Разговоров о его восстановлении ходит много, вот только результатов пока что нет. Когда всё-таки его приведут в порядок?

Прошли различные сессии, на которых обсуждалась судьба Торгового городка. Но, как и любой инвестиционный проект, проект реконструкции Рязанской ВДНХ требует времени.

Торговый городок мы хотим привести в порядок к концу 2022 года. В своё время он строился по-быстрому. Там нет никаких коммуникаций, их придётся проводить заново. А после этого нужно восстанавливать сами здания и входную группу. Сейчас обсуждается окончательный вариант его концепции.

Проект по созданию креативного кластера на территории Рязанской ВДНХ вошёл в число победителей марафона Агентства Стратегических Инициатив. Это наш шанс изменить ситуацию с Торговым городком к лучшему?

Креативный кластер встроится в общую концепцию Торгового городка. Планируется создание молодёжного культурного пространства. Это что-то сродни «Точке кипения». Рязанцы не верили, что она будет востребована. Но в итоге там постоянно ведутся обсуждения, встречи, там – настоящий молодёжный движ!

Импульс духа креативности и импульс социальных инноваций даст новое дыхание Торговому городку

Чем больше таких пространств, как «Точка кипения», Кванториум, IT-куб появляется, тем комфортнее мы живём. Они, как новые звезды, подсвечивают нашу Рязань, делают её городом для молодых.

Рязанцы, кажется, уже перестали верить в то, что новое здание музея Рязанского Кремля когда-то откроет свои двери. И всё-таки когда это случится?

Мы в постоянном диалоге по поводу нового здания музея с федеральным Минкультом, которому оно принадлежит. Строительные работы переданы в Минстрой РФ. Сейчас музей готов на 88%. До конца этого года его планируют закончить.

Громко прогремели события с рязанским филиалом института культуры. Судьбу студентов и уникальных для региона направлений подготовки, к счастью, удалось решить. А вот что будет со зданием, пока что непонятно. Не хотелось бы, чтобы оно находилось в запустении. Всё-таки это центр города. Какие планы на него есть?

Это здание тоже федеральное, принадлежит Росимуществу. Мы направили в ведомство несколько писем, чтобы прояснить, что будет со зданием в дальнейшем.

Если бывшее здание филиала института культуры достанется региону, мы найдём ему применение

Стало известно о планах открыть 1 сентября филиал «Сириуса» в Рязанской области. Речь шла о базе отдыха «Солнечный». Для проведения мероприятий центра лагерь будет модернизироваться и реконструироваться?

Агентство стратегических инициатив предложило создать в Рязанской области аналог сочинского «Сириуса». Уже 500 детей в этом году примут участие в пробных сменах. Мы задействуем экспертов, которые в «Сириусе», они уже согласились помочь. Появление подобных объектов в нашем регионе даёт большие возможности для развития юных рязанцев.

Да, в связи с открытием филиала «Сириуса» необходима реконструкция «Солнечного», ведь там придётся размещать оборудование. Пока что она – в планах.

Отчёт социального блока правительства Рязанской области перед рязанцами состоялся 28 апреля. Предлагаем к просмотру трансляцию отчёта.