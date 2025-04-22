Родился в Страстную пятницу: удивительные факты о Владимире Ленине

Во вторник исполнилось 155 лет с дня рождения первого советского лидера Владимире Ленине, по этому поводу «Ведомости» напомнили о десяти удивительных фактах его биографии.
Вождь мирового пролетариата появился на свет 22 апреля 1870 года в Симбирске — в Страстную пятницу. Как и отец, он картавил или грассировал.
Будущий революционер окончил гимназию с золотой медалью, хотя у него была «четверка» по логике. Он отдал ее на помощь голодающим Поволжья, но в ход она не пошла и оказалась со временем в Историческом музее.
За свою жизнь политик использовал почти 150 псевдонимов, среди них: Тулин, Петров, Ильин, «Статистик», «Не-депутат». Он считал себя в первую очередь журналистом и работал как минимум в семи изданиях.
Ленин занимает седьмое место в мире с точки зрения переводов его трудов. Его дважды выдвигали на Нобелевскую премию мира, но безуспешно.
В личной библиотеке вождя было более десяти тысяч книг