Родился в Страстную пятницу: удивительные факты о Владимире Ленине

Во вторник исполнилось 155 лет с дня рождения первого советского лидера Владимире Ленине, по этому поводу «Ведомости» напомнили о десяти удивительных фактах его биографии.

Вождь мирового пролетариата появился на свет 22 апреля 1870 года в Симбирске — в Страстную пятницу. Как и отец, он картавил или грассировал.

Будущий революционер окончил гимназию с золотой медалью, хотя у него была «четверка» по логике. Он отдал ее на помощь голодающим Поволжья, но в ход она не пошла и оказалась со временем в Историческом музее.

«Будучи атеистом, Ленин обвенчался с Надеждой Крупской в церкви. На такой шаг пришлось пойти, чтобы супруга смогла поехать с ним в ссылку в Шушенское: в то время признавался только такой брак», — говорится в публикации. Реклама

За свою жизнь политик использовал почти 150 псевдонимов, среди них: Тулин, Петров, Ильин, «Статистик», «Не-депутат». Он считал себя в первую очередь журналистом и работал как минимум в семи изданиях.

«После Февральской революции Ленин месяц жил в шалаше на берегу озера Сестрорецкий Разлив», — указано в статье.

Ленин занимает седьмое место в мире с точки зрения переводов его трудов. Его дважды выдвигали на Нобелевскую премию мира, но безуспешно.

В личной библиотеке вождя было более десяти тысяч книг