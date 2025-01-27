Рязанскую область ждет аномально теплый февраль и рекордно раннее половодье

В Рязанской области температура воздуха в феврале этого года будет на 4–7 градусов выше среднемесячной нормы. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, виновником аномальной зимы стал стратосферный циркумполярный вихрь с центром над Северным полюсом, который приобрёл форму эллипса с осью от востока Северной Америки на Сибирь. Теплый февраль ждет жителей большей части Русской равнины.

По прогнозу Тишковца, умеренные холода могут прийти в область в марте. Теплая зима плавно перейдёт в весну. Рекордно раннее половодье передаст эстафету умеренному лету.