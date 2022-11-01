Рязанскому омбудсмену Епихиной поступило 850 обращений по мобилизации

За октябрь уполномоченному по правам человека в Рязанской области Наталье Епихиной поступило около 850 обращений по вопросам частичной мобилизации. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Епихина отметила, что важными задачами омбудсменов сейчас является встреча и взаимодействие с чиновниками, военными комиссарами и прокурорами, представителями органов исполнительной власти региона. Также омбудсмены регулярно посещают воинские части и встречаются с семьями мобилизованных граждан.

Одна из недавних встреч Натальи Епихиной состоялась с военным комиссаром региона Олегом Серкезом и руководителем секретариата федерального омбудсмена Александром Козловым.

— Все вопросы, касающиеся мобилизации, условий пребывания в учебных центрах, сложных и спорных случаях призыва, в том числе многодетных отцов, получений брони для сотрудников отдельных предприятий, мер поддержки семей мобилизованных и военнослужащих — это то, что мы держим на постоянном контроле, — сказала уполномоченный.

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