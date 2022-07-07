Рязанской области одобрили заявку на получение инфраструктурных бюджетных кредитов

Заявка Рязанской области на получение инфраструктурных бюджетных кредитов одобрена, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заявку представил зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину врио губернатора Павел Малков. Рязанская область хотела получить финансирование строительства детских садов.

— Регион по итогам полугодия оказался в «зеленой зоне» по жилищному строительству, поэтому, конечно, детские дошкольные учреждения будут востребованы. Заявку мы одобрили, — отметил Хуснуллин.

Планируется построить три детских сада в Рязани и Рыбном. Учреждения появятся в районах массовой застройки. Два в ЖК «Метропарк» на Московском шоссе, в каждом по 290 мест. Ещё один детский сад на 115 мест построят в Рыбном.

Заявка сформирована на сумму 1 млрд 77 млн рублей. Средства предусмотрены для Рязанской области в рамках дополнительных лимитов на 2024–2025 годы.