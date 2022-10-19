Рязанское УФАС проверит законность рекламы дешёвого сахара в «Светофоре»

Во вторник, 18 октября, в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы в Рязанской области поступило обращение гражданина о нарушении требований рекламного законодательства. Об этом сообщает сайт ведомства.

Торговая сеть «Светофор» запустила рекламный ролик в эфире регионального телеканала о проведении акции по продаже сахарного песка по цене 29 руб. 90 коп. за 1кг.

Часть существенной информации об условиях акции была размещена мелким шрифтом, поэтому заявитель не воспринял ее.

Сотрудники Рязанского УФАС России, в рамках возложенных полномочий, проверят указанную рекламу на соответствие нормам Закона о рекламе.

Как пояснил руководитель Управления Юрий Гребнев в интервью ГТРК «ОКА», при оценке рекламного ролика необходимо установить возможность восприятия информации, которая была написана мелким шрифтом, с точки зрения обыкновенного потребителя, который не обладает специальными познаниями.

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