Среда, 19 октября, 2022
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В рязанском магазине образовалась огромная очередь за дешёвым сахаром

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Огромная очередь образовалась в одном из магазинов Рязани за дешёвым сахаром. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Торговая сеть объявила о продаже сахара по 30 рублей за килограмм. В итоге в торговой точке собралась толпа. Правда, акция оказалась не такой простой. Одно из условий получения скидки — набрать товара на тысячу рублей.

— Заманчивый рекламный ролик рязанцы увидели по телевизору, только не обратили внимания на описание акции. Подробные условия прописаны и в видеоролике, и в печатном варианте, — отмечают тележурналисты.

Руководитель рекламного агентства рассказал журналистам, что закон рекламодатель не нарушил, никого не обманули. Люди сами не прочитали условия, написанные мелким шрифтом.

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