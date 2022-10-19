В рязанском магазине образовалась огромная очередь за дешёвым сахаром

Огромная очередь образовалась в одном из магазинов Рязани за дешёвым сахаром. Об этом сообщает ГТРК «Ока».
Торговая сеть объявила о продаже сахара по 30 рублей за килограмм. В итоге в торговой точке собралась толпа. Правда, акция оказалась не такой простой. Одно из условий получения скидки — набрать товара на тысячу рублей.
Руководитель рекламного агентства рассказал журналистам, что закон рекламодатель не нарушил, никого не обманули. Люди сами не прочитали условия, написанные мелким шрифтом.
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