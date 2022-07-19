Рязанский вуз вошёл в топ-20 рейтинга по уровню зарплат выпускников-юристов

Сервис по поиску работы SuperJob составил рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников-юристов, завершивших обучение с 2016 по 2021 годы. В него попал Рязанский госуниверситет имени С. А. Есенина.

Рязанский вуз оказался на 20-й строчке рейтинга. За год средний размер заработной платы его выпускников-юристов вырос на 5 тысяч рублей и достиг 65 тысяч рублей. В рейтинге также учтена доля выпускников, ищущих работу в том городе, где они учились. Приверженность городу обучения в этом году показали 73% выпускников РГУ.

Отметим, что в топ-20 попали вузы Томска, Омска, Тюмени, Екатеринбурга, Самары и других городов России.