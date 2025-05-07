Рязанский водитель устроил самосуд на дороге

Рязанские водители устроили разборки на проезжей части. Соответствующий пост опубликован в группе «ПУВР» ВКонтакте.
На площади Свободы 7 мая произошел конфликт между водителями автомобилей «Танка» и «Audi». В результате мужчина, управляющий первым автомобилем, перегородил дорогу второму, вышел из машины и начал выяснять отношения, лезть в окно, кидаться обувью.
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