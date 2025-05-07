Рязанский водитель устроил самосуд на дороге

«На записи с видеорегистратора видно, что он влезает на круг без правил, попутно показывая мне неприличный жест, на что я посигналил и показал аналогичный жест в ответ. Затем он начинает «погоню» за мной. Затем данный персонаж нарушил ПДД в очередной раз, проехав по встречной полосе движения», — комментирует ситуацию водитель «Audi».