Рязанский тхэквондист Андрей Канаев стал пятым на I Всероссийской спартакиаде сильнейших

«Юпитерский» тхэквондист Андрей Канаев вошел в пятерку на I Всероссийской спартакиаде сильнейших, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

С 10 августа по 2 октября на спортивных объектах двенадцати регионов проходит I Всероссийская спартакиада между субъектами РФ по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года, организатором которой выступает Минспорт России.

Соревнования проводятся в 39 видах спорта. В турнирах принимают участие свыше девяти тысяч спортсменов, входящих в состав сборных команд субъектов России.

13–14 августа в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялся турнир по тхэквондо (Олимпийская версия ВТФ) среди мужчин и женщин. Рязанскую область на пилотном смотре лучших российских тхэквондистов представлял спортсмен регионального ЦСП, воспитанник СШОР «Юпитер», чемпион и трехкратный призер чемпионатов России, четвертьфиналист чемпионата Европы, победитель и призер международных рейтинговых турниров, № 38 мирового рейтинга, мастер спорта России международного класса Андрей Канаев.

Соревнования по тхэквондо прошли по четырем олимпийским категориям, Андрей Канаев впервые выступил в весовой категории 68 кг. Первый бой рязанский мастер выиграл со счетом 9:6 у представителя Москвы Игоря Яковлева, серебряного призера Кубка России 2022. Во второй схватке он также одержал победу над москвичом Дамирбеком Дададжановым со счетом 10:7. В третьем поединке наш земляк потерпел обидное поражение от представителя Карачаево-Черкесской Республики Амаля Агержанкова 1:3. В схватке за бронзовую награду он встретился с лучшим российским борцом этой категории Сарматом Цакоевым, который выиграл поединок 16:11. Андрей Канаев остановился в шаге от медали, заняв в итоге пятое место.