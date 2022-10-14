Рязанский перинатальный центр получил новое оборудование

В женскую консультацию Перинатального центра поступило новое медицинское оборудование — два фетальных монитора. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Прибор используется медиками для контроля состояния будущей мамы, а также плода — одного или двух. Монитор помогает своевременно выявить риски внутриутробного развития младенца.
Обычно подобное обследование выполняется в третьем триместре беременности.
Новые мониторы активно применяют в работе сотрудники консультации.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram