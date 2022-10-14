Рязанский перинатальный центр получил новое оборудование

В женскую консультацию Перинатального центра поступило новое медицинское оборудование — два фетальных монитора. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Прибор используется медиками для контроля состояния будущей мамы, а также плода — одного или двух. Монитор помогает своевременно выявить риски внутриутробного развития младенца.

Обычно подобное обследование выполняется в третьем триместре беременности.

— Процедура длится от тридцати минут до часа, в зависимости от активности малыша. За это время аппарат отслеживает и измеряет частоту сердечных сокращений плода, выводит диаграмму его двигательной подвижности, фиксирует сокращения матки, диагностирует малейшие патологические изменения, — рассказала заведующая женской консультацией Перинатального центра Лариса Лаврова.

Новые мониторы активно применяют в работе сотрудники консультации.

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