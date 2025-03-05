Рязанский перинатальный центр обнародовал редкие и популярные имена февраля

Рязанский перинатальный центр обнародовал самые популярные и самые редкие имена, которые родители давали детям в феврале.

Отмечается, что в прошлом месяце родилось одинаковое количество девочек и мальчиков — по 46. Самыми популярными женскими именами стали Василиса, Виктория, Варвара и Вероника. Также на свет появились Аделина, Аглая, Юлиана, Мия, Оливия и Эмилия, а также Надежда, Вера и Людмила.

Мальчиков чаще всего называли именами Иван, Александр, Григорий, Кирилл, Лев, Тимофей. Редкими именами стали Мирон, Гордей, Артур, Платон, Роберт, Макар и Константин.