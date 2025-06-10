Рязанский областной суд оставил под стражей Константина Смирнова

Рязанский областной суд оставил без изменения постановление Советского районного суда Рязани о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Константина Смирнова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 28 мая Советский районный продлил срок содержания под стражей директора сетевого издания «Вид сбоку» на 2 месяца, то есть по 30 июля 2025 года включительно.

Также по делу о вымогательстве были задержаны экс-главный редактор портала «РЗН.инфо» Наталья Смирнова. Она была помещена под домашний арест. Алексея Фролова, главного редактора «Новая газета Рязань», сначала поместили в СИЗО, но затем изменили меру пресечения.