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Фото: vk.com/sudpress62
Происшествия

Рязанский областной суд оставил под стражей Константина Смирнова

Алексей Самохин

Рязанский областной суд оставил без изменения постановление Советского районного суда Рязани о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Константина Смирнова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Об этом сообщает пресс-служба суда. 

Напомним, 28 мая Советский районный продлил срок содержания под стражей директора сетевого издания «Вид сбоку» на 2 месяца, то есть по 30 июля 2025 года включительно. 

Также по делу о вымогательстве были задержаны экс-главный редактор портала «РЗН.инфо» Наталья Смирнова. Она была помещена под домашний арест. Алексея Фролова, главного редактора «Новая газета Рязань», сначала поместили в СИЗО, но затем изменили меру пресечения.

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