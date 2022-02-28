Рязанский Минздрав прокомментировал информацию о мобилизации врачей для отправки в командировку

Минздрав Рязанской области прокомментировал 7info информацию о том, что в медучреждениях региона готовят списки для отправки врачей в командировку.

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В связи с появившейся информацией о том, что в государственных медицинских организациях Рязанской области якобы срочно готовят списки медработников для командировки, региональный Минздрав сообщает, что информация не соответствует действительности.

Сообщение Минздрава РФ касается только подразделений федерального министерства. Региональные лечебные учреждения, подведомственные министерству здравоохранения Рязанской области, в их число не входят.