Начальник управления экономики и цифрового развития администрации Рязани Ирина Гончарова 13 апреля будет представлена коррективу МП КВЦ в качестве нового директора. Об этом, ссылаясь на источники в мэрии, правительстве региона, сообщает «Новая газета Рязань».

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Издание напоминает, что с февраля 2021 года КВЦ возглавляла его бывший бухгалтер Елена Рябинкина. До этого предприятием руководила Ирина Арцыбашева, супруга советника бывшего вице-губернатора Игоря Грекова. После увольнения Грекова, пост покинул Владимир Арцыбашев, а его жена, как пишет НГ, «просто попала под раздачу увольнений».