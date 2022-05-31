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Вторник, 31 мая, 2022

Рязанский футбольный союз выразил соболезнования родным Виктора Миронова

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Рязанский футбольный союз выразил соболезнования родным Виктора Миронова

Рязанский региональный футбольный союз выразил соболезнования родным и близким Виктора Миронова.

Виктор Иванович Миронов скончался 30 мая в возрасте 77 лет. Сообщается, что он ушёл из жизни после продолжительной болезни.

В середине 90-х годов прошлого века Миронов был президентом федерации футбола Рязанской области, тренировал юношеские команды.

Также Виктор Иванович увлекался стрельбой, являлся вице-президентом Рязанской региональной федерации пулевой и стендовой стрельбы. Тренировал стрелков-спортсменов.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.

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