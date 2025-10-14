Рязанский боксёр Светослав Тетерин выступит за российский ЦСКА на Клубном Чемпионате мира

В период с 14 по 19 октября в Рио-де-Жанейро состоится второй клубный чемпионат мира по боксу CISM, в котором примет участие рязанский спортсмен Светослав Тетерин.

Торжественная церемония проводов сборной команды ЦСКА прошла в Музее спортивной славы клуба. На мероприятии присутствовали начальник ЦСКА, полковник Артём Горомов, олимпийский чемпион Александр Лебзяк, чемпион мира среди профессионалов Денис Лебедев и руководитель департамента олимпийского бокса Федерации бокса России Андрей Истомин.

В супертяжёлой весовой категории (вес свыше 92 килограммов) за ЦСКА будет выступать рязанский боксёр Светослав Тетерин, который представляет клуб бокса ВДВ.

Начальник ЦСКА, полковник Артём Горомов, выразил благодарность Федерации бокса России за поддержку. Он подчеркнул, что в рамках Международного военного спорта и матчевых встреч у спортсменов есть уникальная возможность представлять свою страну, в данном случае Центральный спортивный клуб Армии, со своим флагом и гимном.

Состав команды ЦСКА на турнире: