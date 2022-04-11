Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго провёл день открытых дверей

В субботу, 9 апреля, в Рязанском автотранспортном техникуме имени С. А. Живаго состоялся день открытых дверей. Мероприятие объединило много гостей: выпускников девятых классов, их родителей, работодателей, заинтересованных лиц.

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С приветственным словом к присутствующим обратился руководитель техникума Сергей Максимович Антюфеев. В своём выступлении он коснулся страниц истории создания техникума, подробно рассказал об основных направлениях подготовки, о требованиях, которые предъявляются к будущим студентам, об особенностях приёмной кампании этого года. Директор Рязанского автотранспортного техникума С. А. Живаго выразил надежду увидеть присутствующих на дне открытых дверей школьников в качестве абитуриентов.

Ученики и их родители смогли задать руководству учреждения интересующие их вопросы. Они касались обеспечения безопасности образовательного процесса, сроков обучения, материально-технической базы, перспектив трудоустройства после окончания учёбы. Присутствующим рассказали, что выпускники Рязанского автотранспортного техникума имени С. А. Живаго востребованы на рынке труда. Их кандидатурами интересуются крупные региональные предприятия, среди которых – группа компаний «Автоимпорт». Заместитель генерального директора компании Сергей Евгеньевич Рашенбуршев отметил: на протяжении всей учёбы «Автоимпорт» предоставляет учащимся техникума площадки для отработки практических навыков. В процессе прохождения студентами практики с ними делятся опытом специалисты компании, затем наставники оценивают их умения и рассматривают в качестве кандидатов на различные должности.

Чтобы подробнее узнать об образовательных направлениях Рязанского автотранспортного техникума имени С. А. Живаго, гости мероприятия отправились на обзорную экскурсию. В ходе экскурсии школьникам и их родителям удалось встретиться и пообщаться с преподавателями и нынешними студентами, осмотреть учебные мастерские и аудитории. Гости также побывали на автодроме, где вместе с инструкторами ознакомились с основами вождения автомобиля.

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Отметим, что в 2022 году Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго ведёт набор студентов по следующим направлениям:

«Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт)»

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (автомобильный транспорт)»

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

«Сварочное производство»

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»

В субботу, 16 апреля, в Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго вновь откроет свои двери для гостей в рамках Единого дня открытых дверей по федеральной программе «Профессионалитет» (специальность «Сварочное производство»). Гости мероприятия смогут узнать подробности прохождения подготовки по этому направлению и познакомятся с другими образовательными программами.