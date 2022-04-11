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Понедельник, 11 апреля, 2022

Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго провёл день открытых дверей

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Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго провёл день открытых дверей

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В субботу, 9 апреля, в Рязанском автотранспортном техникуме имени С. А. Живаго состоялся день открытых дверей. Мероприятие объединило много гостей: выпускников девятых классов, их родителей, работодателей, заинтересованных лиц.

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С приветственным словом к присутствующим обратился руководитель техникума Сергей Максимович Антюфеев. В своём выступлении он коснулся страниц истории создания техникума, подробно рассказал об основных направлениях подготовки, о требованиях, которые предъявляются к будущим студентам, об особенностях приёмной кампании этого года. Директор Рязанского автотранспортного техникума С. А. Живаго  выразил надежду увидеть присутствующих на дне открытых дверей школьников в качестве абитуриентов.

Ученики и их родители смогли задать руководству учреждения интересующие их вопросы. Они касались обеспечения безопасности образовательного процесса, сроков обучения, материально-технической базы, перспектив трудоустройства после окончания учёбы. Присутствующим рассказали, что выпускники Рязанского автотранспортного техникума имени С. А. Живаго востребованы на рынке труда. Их кандидатурами интересуются крупные региональные предприятия, среди которых – группа компаний «Автоимпорт». Заместитель  генерального директора компании Сергей Евгеньевич Рашенбуршев отметил: на протяжении всей учёбы «Автоимпорт» предоставляет учащимся техникума площадки для отработки практических навыков. В процессе прохождения студентами практики с ними делятся опытом специалисты компании, затем наставники оценивают их умения и рассматривают в качестве кандидатов на различные должности.

Чтобы подробнее узнать об образовательных направлениях Рязанского автотранспортного техникума имени С. А. Живаго, гости мероприятия отправились на обзорную экскурсию. В ходе экскурсии школьникам и их родителям удалось встретиться и пообщаться с преподавателями и нынешними студентами, осмотреть учебные мастерские и аудитории. Гости также побывали на автодроме, где вместе с инструкторами ознакомились с основами вождения автомобиля.

Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго провёл день открытых дверей
Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго провёл день открытых дверей
Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго провёл день открытых дверей
Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго провёл день открытых дверей
Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго провёл день открытых дверей
Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго провёл день открытых дверей
Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго провёл день открытых дверей
Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго провёл день открытых дверей
Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго провёл день открытых дверей
Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго провёл день открытых дверей
Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго провёл день открытых дверей
Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго провёл день открытых дверей
Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго провёл день открытых дверей
Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго провёл день открытых дверей
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Отметим, что в 2022 году Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго ведёт набор студентов по следующим направлениям:

«Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт)»

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (автомобильный транспорт)»

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

«Сварочное производство»

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»

В субботу, 16 апреля, в Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго вновь откроет свои двери для гостей в рамках Единого дня открытых дверей по федеральной программе «Профессионалитет» (специальность «Сварочное производство»). Гости мероприятия смогут узнать подробности прохождения подготовки по этому направлению и познакомятся с другими образовательными программами.

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