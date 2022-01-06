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Четверг, 6 января, 2022
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Рязанских десантников отправляют в Казахстан — СМИ

7info

В числе военных, которые отправятся в Казахстан, будут и рязанские десантники. Об этом, со ссылкой на источник, сообщает «Новая газета Рязань».

По данным издания, о срочной командировке контрактникам 137-го гвардейского парашютно-десантного полка сообщили утром 6 января. Вечером этого дня назначен вылет с аэродрома «Дягилево».

По данным РИА Новости, в Казахстан в составе сил ОДКБ направляются подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, ивановского и ульяновского соединений ВДВ.

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Первые подразделения уже прибыли в страну.

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