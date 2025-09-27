Суббота, 27 сентября, 2025
8.4 C
Рязань
Медицина

Рязанские врачи приняли роды у пациентки, которая справилась с опухолью головного мозга

Анастасия Мериакри
Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

В Рязанском перинатальном центре приняли роды у женщины, успешно вылечившейся от опухоли головного мозга. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Ирина и её супруг воспитывали двоих детей и мечтали о третьем. Их планы нарушила тяжёлая болезнь матери — опухоль головного мозга. Однако благодаря успешному лечению они смогли подготовиться к новой беременности и благополучно выносить ребёнка под наблюдением врачей.

У женщин, ранее перенёсших опухоли мозга, могут быть особые требования к обезболиванию во время родов. Для Ирины, по решению анестезиологов и нейрохирургов, была выбрана не спинномозговая, а эпидуральная анестезия, что является менее распространённым методом для кесарева сечения. В остальном операция прошла без осложнений.

Новорождённая Есения стала третьим ребёнком в семье и второй дочерью для родителей. Её с нетерпением ждали не только Ирина с мужем, которые были вместе при её появлении на свет, но и старшие дети — сын Даниил и дочь Дарина.

Поздравляем большую семью с рождением долгожданной малышки — теперь их стало на 3060 граммов больше.

Сейчас Есения и её мама находятся в удовлетворительном состоянии и выписаны домой.

Самые читаемые материалы

Новости России

Убитые в каждом доме, в плен не берём: сводка СВО на утро 26 сентября

По информации военных корреспондентов, бои за населённый пункт Заречное (Кировск) вышли на завершающую стадию.
Новости России

Полиция Краснодара проверит информацию о листовках с призывами выходить замуж за мусульман

Информация о распространении листовок появилась 25 сентября в одном из городских новостных каналов. Сообщается, что на буклете напечатан призыв к местным девушкам в возрасте 16–17 лет.
Новости Касимова

В Касимовском округе ночью горел жилой дом 

На место происшествия выезжали 3 единицы техники, 8 человек. 
Новости России

Российская армия начала масштабное наступление в сторону Днепропетровской области

Эксперт заключил, что никакого тупика нет и боевые действия продолжатся, несмотря на погодные факторы.
Новости России

Умер Тигран Кеосаян

Скончался режиссёр Тигран Кеосаян. Об этом сообщила в телеграм-канале его супруга Маргарита Симоньян.

Последние новости

Происшествия

Отбой опасности БПЛА: для Рязанской области выпустили новое оповещение

Угроза атаки беспилотников была объявлена на территории Рязани и Рязанской области 27 сентября в 03:58.
Новости мира

Камала Харрис заявила, что убедила Зеленского в планах России начать военные действия

Зеленский не рассматривал такой сценарий, поскольку его разведка не подтверждала планы России начать военную операцию.
Новости России

Полиция Краснодара проверит информацию о листовках с призывами выходить замуж за мусульман

Информация о распространении листовок появилась 25 сентября в одном из городских новостных каналов. Сообщается, что на буклете напечатан призыв к местным девушкам в возрасте 16–17 лет.
Новости России

Патриарх Кирилл назвал массовую миграцию угрозой русской идентичности

Он отметил, что, несмотря на многонациональный состав, именно русский народ определил культурную и духовную составляющую страны.
Новости России

Российская армия начала масштабное наступление в сторону Днепропетровской области

Эксперт заключил, что никакого тупика нет и боевые действия продолжатся, несмотря на погодные факторы.
Экология, природа, животные

Верблюд «Гордый» из рязанской экофермы снят с карантина после инцидента с ребёнком

Вакцинация от бешенства завершила процесс обеспечения здоровья верблюда и безопасности для окружающих.
Транспорт и дороги

Вокзалу Рязань-1 вернут исторический облик и обновят инфраструктуру

В ходе рабочей встречи губернатор Рязанской области Павел Малков и начальник Дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Роман Цуканов договорились о проведении масштабной реконструкции вокзала Рязань-1.
Культура и события

Синяя птица, добрые песни и прощание с летом! Афиша мероприятий Рязани 27-28 сентября 

Рязань, готовься! Последние выходные сентября будут самыми музыкальным из всех возможных. Пока еще последнее тепло нас не покинуло, рассказываем, куда можно сходить всей семьей, чтобы повеселиться. 