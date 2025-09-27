Рязанские врачи приняли роды у пациентки, которая справилась с опухолью головного мозга

В Рязанском перинатальном центре приняли роды у женщины, успешно вылечившейся от опухоли головного мозга. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Ирина и её супруг воспитывали двоих детей и мечтали о третьем. Их планы нарушила тяжёлая болезнь матери — опухоль головного мозга. Однако благодаря успешному лечению они смогли подготовиться к новой беременности и благополучно выносить ребёнка под наблюдением врачей.

У женщин, ранее перенёсших опухоли мозга, могут быть особые требования к обезболиванию во время родов. Для Ирины, по решению анестезиологов и нейрохирургов, была выбрана не спинномозговая, а эпидуральная анестезия, что является менее распространённым методом для кесарева сечения. В остальном операция прошла без осложнений.

Новорождённая Есения стала третьим ребёнком в семье и второй дочерью для родителей. Её с нетерпением ждали не только Ирина с мужем, которые были вместе при её появлении на свет, но и старшие дети — сын Даниил и дочь Дарина.

Поздравляем большую семью с рождением долгожданной малышки — теперь их стало на 3060 граммов больше.

Сейчас Есения и её мама находятся в удовлетворительном состоянии и выписаны домой.