Рязанский рэпер записал песню про библиотеку Есенина

Репер bllack-santa a.k.a. Попов Юрий записал композицию, посвящённую библиотеке имени Есенина. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в учреждении культуры.

По словам директора библиотеки Ларисы Крохалёвой, «Есенинка» участвует во Всероссийском проекте «Гений места», ищет гениев земли Рязанской и продвигает их.

Композиция, посвящённая библиотеке имени Есенина



Проект «Гений места» направлен на формирование современной инфраструктуры для развития креативной экономики регионов, создание новых интеллектуальных продуктов на базе локальной идентичности, сохранение культурного наследия и уникальных особенностей территорий России. Организатор проекта — Министерство культуры Российской Федерации, методический центр проекта — Российская государственная библиотека.

Идея: Ася Лютецкая, куратор Точки концентрации талантов «Гений места» в Есенинке.

Автор и исполнитель: bllack-santa a.k.a. Попов Юрий, рэп-исполнитель, поэт и музыкант, герой документального фильма о своей жизни и творческом пути, победитель Хип-Хоп Фестиваля в Москве STREET CREDIBILITY, финалист Всероссийского литконкурса «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» в номинации «Поэзия» (награждён почётным памятным знаком «Герои Великой Победы»), победитель конкурса патриотической песни «С чего начинается Родина».