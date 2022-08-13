Рязанский рэпер записал песню про библиотеку Есенина

Репер bllack-santa a.k.a. Попов Юрий записал композицию, посвящённую библиотеке имени Есенина. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в учреждении культуры.
По словам директора библиотеки Ларисы Крохалёвой, «Есенинка» участвует во Всероссийском проекте «Гений места», ищет гениев земли Рязанской и продвигает их.
Проект «Гений места» направлен на формирование современной инфраструктуры для развития креативной экономики регионов, создание новых интеллектуальных продуктов на базе локальной идентичности, сохранение культурного наследия и уникальных особенностей территорий России. Организатор проекта — Министерство культуры Российской Федерации, методический центр проекта — Российская государственная библиотека.
Идея: Ася Лютецкая, куратор Точки концентрации талантов «Гений места» в Есенинке.
Автор и исполнитель: bllack-santa a.k.a. Попов Юрий, рэп-исполнитель, поэт и музыкант, герой документального фильма о своей жизни и творческом пути, победитель Хип-Хоп Фестиваля в Москве STREET CREDIBILITY, финалист Всероссийского литконкурса «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» в номинации «Поэзия» (награждён почётным памятным знаком «Герои Великой Победы»), победитель конкурса патриотической песни «С чего начинается Родина».