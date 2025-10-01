Рязанские полицейские изъяли 270 литров нелегального алкоголя за сутки

Сотрудники полиции Рязанской области и территориальных органов внутренних дел провели рейдовые мероприятия, направленные на проверку соблюдения правил реализации алкогольной продукции. За минувшие сутки в регионе было изъято 270 литров алкогольных напитков, продававшихся с нарушениями законодательства.
В ходе проверок, охвативших Рязань и восемь районов области, полицейские проверили ряд баров, кафе, магазинов и павильонов. Всего было выявлено 14 нарушений. Изъятая продукция реализовывалась вопреки требованиям закона, в том числе были обнаружены алкогольные напитки с истёкшим сроком годности.
В баре, расположенном на Народном бульваре Рязани, алкоголь продавался без необходимой лицензии. Изъято 34 литра продукции.
В сетевом супермаркете в Ряжске изъято 17 литров алкогольных напитков с истёкшим сроком годности.
По фактам выявленных нарушений возбуждены административные производства по статьям КоАП РФ.
За данные деяния для юридических лиц предусмотрены штрафы:
До 300 тысяч рублей с конфискацией продукции по ст. 14.16.
До 1 млн рублей по ст. 14.17.