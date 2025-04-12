Рязанские полицейские депортировали из России семь иностранных граждан

Сотрудники полиции Рязанской области при участии судебных приставов обеспечили выдворение за пределы Российской Федерации группы иностранных граждан, утративших право находиться в стране. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Из Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области были депортированы шесть граждан стран СНГ. Все они ранее отбывали наказание в исправительных колониях за совершение различных преступлений. Среди установленных фактов — грабежи, мошенничество, применение насилия к представителям власти,организация незаконной миграции.

По окончании срока заключения в отношении данных лиц было принято решение о нежелательности их пребывания на территории России. Основанием для этого послужили судебные решения, вступившие в законную силу.

Реклама

Кроме того, из страны был принудительно выдворен гражданин одного из государств Юго-Восточной Азии. Он был задержан за нарушение правил въезда и проживания в России.

Все иностранные граждане были доставлены в аэропорт «Домодедово», откуда вылетели в страны своего гражданства. Расходы на приобретение авиабилетов они понесли самостоятельно. Въезд на территорию Российской Федерации для депортированных будет закрыт на срок от пяти до десяти лет.

Мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства продолжаются.