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Понедельник, 27 июня, 2022

Рязанские полицейские арестовали четыре автомобиля с иностранцами

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Рязанские полицейские арестовали четыре автомобиля с иностранцами

В понедельник, 27 июня, рязанские полицейские провели рейд, в ходе которого проверили соблюдение миграционного законодательства и ПДД в Рязанской области. Информацию об этом обнародовали в пресс-службе Управления МВД России по региону.

Участие в рейде также приняли представители ФСП и автонадзора. Правоохранители проверяли транпортные средства, а также водителей и пассажиров на предмет законности нахождения на территории РФ.  

По результатам проведения мероприятий выявлено правонарушений:

  • по миграционной направленности – 10 правонарушений, предусмотренных КоАП РФ;
  • по линии безопасности дорожного движения – 5 правонарушений;
  • по линии государственного автодорожного надзора – 4 правонарушения.

Также полицейские арестовали 4 транспортных средства, которыми управляли водители-иностранцы. Автомобили помещены на штрафстоянку.

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.

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