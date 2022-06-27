Рязанские полицейские арестовали четыре автомобиля с иностранцами

В понедельник, 27 июня, рязанские полицейские провели рейд, в ходе которого проверили соблюдение миграционного законодательства и ПДД в Рязанской области. Информацию об этом обнародовали в пресс-службе Управления МВД России по региону.

Участие в рейде также приняли представители ФСП и автонадзора. Правоохранители проверяли транпортные средства, а также водителей и пассажиров на предмет законности нахождения на территории РФ.

По результатам проведения мероприятий выявлено правонарушений:

по миграционной направленности – 10 правонарушений, предусмотренных КоАП РФ;

по линии безопасности дорожного движения – 5 правонарушений;

по линии государственного автодорожного надзора – 4 правонарушения.

Также полицейские арестовали 4 транспортных средства, которыми управляли водители-иностранцы. Автомобили помещены на штрафстоянку.

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.