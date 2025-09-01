Понедельник, 1 сентября, 2025
25.7 C
Рязань
Общество

Рязанские нефтяники поздравили школьников и студентов с 1 Сентября

Алексей Самохин

В первый день осени сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») приняли участие в торжественных линейках в четырёх образовательных учреждениях региона: школе №43 г. Рязани, Рязанском колледже электроники (РКЭ), Рязанском государственном радиотехническом университете (РГТУ) и Касимовском нефтегазовом колледже (КНГК).

Представители предприятия пообщались с новым набором учеников «Роснефть-классов» и первокурсниками, поздравили их с началом учебного года и вручили памятные подарки.

В школе №43 открылся десятый по счёту «Роснефть-класс»: в 10Б зачислен 21 ученик. В рамках пилотного проекта впервые набран «Роснефть-класс» для 9-го класса — в 9Б учится 29 человек.

В РКЭ сформированы три группы по специальностям «Переработка нефти и газа» и «Монтаж, техобслуживание и ремонт промышленного оборудования».

В КНГК — две группы по специальности «Оператор технологических установок».

В РГТУ открыта 14-я очная группа бакалавров по направлению «Химическая технология» (38 студентов, трое из них — по целевому договору).

Двое целевых студентов от РНПК поступили в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

«Каждый урок, каждая прочитанная книга, каждая решённая задача — это кирпичик в фундаменте вашей будущей карьеры. Прочные знания станут отличной базой для дальнейшей работы. Сегодня многие предприятия нуждаются в квалифицированных кадрах, и мы будем рады видеть вас среди сотрудников после подготовки», — отметил начальник отдела развития персонала АО «РНПК» Вячеслав Абдулаев, выступая перед учениками школы №43.

Рязанская НПК активно развивает систему подготовки специалистов в рамках корпоративной модели «школа – колледж/вуз – предприятие» и федерального проекта «Профессионалитет».

Учебный процесс проходит под контролем специалистов завода. Школьники и студенты знакомятся с профессиями нефтегазовой отрасли и ценностями компании. Проводятся корпоративные мероприятия и экскурсии на предприятие.

Студенты проходят все виды практики — ознакомительную, производственную и преддипломную.

Эксперты завода помогают с выбором темы и написанием выпускных квалификационных работ до их защиты.

Сегодня Рязанская НПК сотрудничает с 20 вузами страны и 13 колледжами региона, обеспечивая подготовку будущих нефтехимиков без необходимости уезжать из области.

Рязанские нефтяники поздравили школьников и студентов с 1 Сентября Представители предприятия пообщались с новым набором учеников «Роснефть-классов» и первокурсниками, поздравили их с началом учебного года и вручили памятные подарки.
Рязанские нефтяники поздравили школьников и студентов с 1 Сентября Представители предприятия пообщались с новым набором учеников «Роснефть-классов» и первокурсниками, поздравили их с началом учебного года и вручили памятные подарки.
Рязанские нефтяники поздравили школьников и студентов с 1 Сентября Представители предприятия пообщались с новым набором учеников «Роснефть-классов» и первокурсниками, поздравили их с началом учебного года и вручили памятные подарки.
Рязанские нефтяники поздравили школьников и студентов с 1 Сентября Представители предприятия пообщались с новым набором учеников «Роснефть-классов» и первокурсниками, поздравили их с началом учебного года и вручили памятные подарки.
Рязанские нефтяники поздравили школьников и студентов с 1 Сентября Представители предприятия пообщались с новым набором учеников «Роснефть-классов» и первокурсниками, поздравили их с началом учебного года и вручили памятные подарки.
Рязанские нефтяники поздравили школьников и студентов с 1 Сентября Представители предприятия пообщались с новым набором учеников «Роснефть-классов» и первокурсниками, поздравили их с началом учебного года и вручили памятные подарки.
Рязанские нефтяники поздравили школьников и студентов с 1 Сентября Представители предприятия пообщались с новым набором учеников «Роснефть-классов» и первокурсниками, поздравили их с началом учебного года и вручили памятные подарки.
Рязанские нефтяники поздравили школьников и студентов с 1 Сентября Представители предприятия пообщались с новым набором учеников «Роснефть-классов» и первокурсниками, поздравили их с началом учебного года и вручили памятные подарки.
Рязанские нефтяники поздравили школьников и студентов с 1 Сентября Представители предприятия пообщались с новым набором учеников «Роснефть-классов» и первокурсниками, поздравили их с началом учебного года и вручили памятные подарки.

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали смерти школьницы во время репетиции к 1 сентября в Бердске

Девятиклассница, умершая во время репетиции к 1 сентября в...
Интересное

Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.
Новости России

Ситуация вокруг Покровска развивается стремительно — ВХ

Похоже, что события на этом участке фронта перешли в решающую фазу. Поступающие сведения позволяют предположить, что российские войска уже вошли в центральную часть города.
Новости России

Альпинист из группы спасения рассказал, что погубило Наговицину

Участник всех трех операций по спасанию Натальи Наговициной Святослав...
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.

Последние новости

Общество

В рязанской школе №70 обустроили новую спортплощадку

Здесь выполнены работы по устройству искусственного резинового покрытия и металлического ограждения
Происшествия

В деле серийного убийцы Паука появился новый эпизод

В 2001 году суд признал Паука невменяемым и направил на принудительное лечение, которое он проходит до сих пор
Общество

Павел Малков подчеркнул важность решения курсантов ВДВ служить Родине и защищать ее интересы

Глава региона отметил, что в настоящее время Министерством обороны России многое делается для развития училища.
Интересное

Священник рассказал, когда нужно начинать молиться об усопшем

Есть мнение, что о покойном нельзя молиться до отпевания или до похорон. Оно ошибочно.
Общество

Железнодорожники поздравили студентов Рязанского филиала ПГУПС с Днем знаний 

В этом году первокурсниками стали 250 человек. Всего же в филиале обучаются 856 студентов.
Медицина

Рязанцам рассказали о симптомах инсульта

Если не обратиться за помощью в этот промежуток, шансы на полное выздоровление резко снижаются, а риск тяжелых осложнений и смерти возрастает.
Новости России

Евгений Петросян: «Если так часто пишут о моей смерти, значит, я еще поживу!»

В минувшие выходные в СМИ вновь появились тревожные новости о здоровье Евгения Петросяна. Сам юморист возмущенно прокомментировал эти слухи, назвав их «отъявленным враньем».
Новости России

СМИ: в Екатеринбурге ишут двух сбежавших из СИЗО поджигателей военкомата

Полицейские разыскивают двух заключенных, сбежавших из СИЗО-1 в Екатеринбурге,...