Рязанские нефтяники поздравили школьников и студентов с 1 Сентября

В первый день осени сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») приняли участие в торжественных линейках в четырёх образовательных учреждениях региона: школе №43 г. Рязани, Рязанском колледже электроники (РКЭ), Рязанском государственном радиотехническом университете (РГТУ) и Касимовском нефтегазовом колледже (КНГК).

Представители предприятия пообщались с новым набором учеников «Роснефть-классов» и первокурсниками, поздравили их с началом учебного года и вручили памятные подарки.

В школе №43 открылся десятый по счёту «Роснефть-класс»: в 10Б зачислен 21 ученик. В рамках пилотного проекта впервые набран «Роснефть-класс» для 9-го класса — в 9Б учится 29 человек.

В РКЭ сформированы три группы по специальностям «Переработка нефти и газа» и «Монтаж, техобслуживание и ремонт промышленного оборудования».

В КНГК — две группы по специальности «Оператор технологических установок».

В РГТУ открыта 14-я очная группа бакалавров по направлению «Химическая технология» (38 студентов, трое из них — по целевому договору).

Двое целевых студентов от РНПК поступили в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

«Каждый урок, каждая прочитанная книга, каждая решённая задача — это кирпичик в фундаменте вашей будущей карьеры. Прочные знания станут отличной базой для дальнейшей работы. Сегодня многие предприятия нуждаются в квалифицированных кадрах, и мы будем рады видеть вас среди сотрудников после подготовки», — отметил начальник отдела развития персонала АО «РНПК» Вячеслав Абдулаев, выступая перед учениками школы №43.

Рязанская НПК активно развивает систему подготовки специалистов в рамках корпоративной модели «школа – колледж/вуз – предприятие» и федерального проекта «Профессионалитет».

Учебный процесс проходит под контролем специалистов завода. Школьники и студенты знакомятся с профессиями нефтегазовой отрасли и ценностями компании. Проводятся корпоративные мероприятия и экскурсии на предприятие.

Студенты проходят все виды практики — ознакомительную, производственную и преддипломную.

Эксперты завода помогают с выбором темы и написанием выпускных квалификационных работ до их защиты.

Сегодня Рязанская НПК сотрудничает с 20 вузами страны и 13 колледжами региона, обеспечивая подготовку будущих нефтехимиков без необходимости уезжать из области.