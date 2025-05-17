Рязанские автошколы проверили сотрудники прокуратуры

В Рязани прокуратура проверила автошколы, сообщает ГТРК «Ока».

По информации Госавтоинспекции МВД России, в 2024 году на российских дорогах произошло более 8 тысяч ДТП с участием водителей, чей стаж управления транспортным средством не превышает двух лет. Эти данные вызвали обеспокоенность у контролирующих органов и стали поводом для проверок в автошколах.

В Рязани прокуратура Железнодорожного района совместно с сотрудниками ГИБДД провела проверку учебных заведений, готовящих будущих автомобилистов. Цель — выяснить, насколько автошколы соблюдают требования законодательства в сфере подготовки водителей.

Реклама

Согласно установленным нормам, программа обучения в автошколах должна быть согласована с министерством образования и Госавтоинспекцией. Кроме того, преподаватели обязаны подтверждать свою квалификацию и проходить медицинское освидетельствование. Особое внимание уделяется техническому состоянию автопарка. Учебные автомобили должны регулярно проходить технический осмотр, информация об этом должна фиксироваться в диагностической карте.

По словам Екатерины Митрониной, помощника прокурора по Железнодорожному району Рязани, качество подготовки водителей напрямую влияет на уровень аварийности на дорогах. В случае выявления нарушений в работе автошкол, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Проверяющие оценивают не только документы, но и условия, в которых проходит обучение. Изучаются журналы учета занятий, наличие необходимого оборудования, соответствие автомобилей нормативным требованиям. Особое внимание уделяется безопасности учеников на площадке и в городе во время практических занятий.

Эксперты считают, что недостаточная подготовка, низкий уровень стрессоустойчивости и отсутствие навыков прогнозирования дорожной ситуации у начинающих водителей становятся частыми причинами ДТП. Поэтому контроль за качеством образовательного процесса в автошколах рассматривается как один из ключевых факторов повышения безопасности на дорогах.

Можно предположить, что результаты проверок будут обнародованы после завершения всех необходимых процедур.