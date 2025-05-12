Рязанские автогонщики завоевали золотые медали на соревнованиях по автокроссу

Рязанские автогонщики завоевали золотые медали на соревнованиях открытого Чемпионата Рязанской области по автокроссу «День Победы», посвященного 80-летию Великой Победы. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта области.

Гонки прошли 10 и 11 мая на трассе «Семеновская» под Рязанью в семи классах спортивных автомобилей. Участие приняли более 60 спортсменов из Рязанской и Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Высшие награды в своих категориях получили рязанцы Игорь Терехин, Дмитрий Пучков, Анатолий Рузавин и Алексей Ермаков.

Воспитанник рязанской СШОР «ЦСК» Павел Филькин завоевал серебряную медаль на Первенстве России по боксу среди юниоров 17–18 лет. Соревнования прошли с 1 по 10 мая в подмосковном г. Чехове. Подготовили спортсмена тренеры-преподаватели Сергей Лобанов, Александр Родионов и Николай Старостин.

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Кроме того, в настоящее время девять спортсменов представляют Рязанскую область на Всероссийских соревнованиях среди юниоров и юниорок до 19 лет «Кубок Озерова». Они стартовали в рязанской Академии тенниса. За медали в одиночном и парном разрядах сражаются 60 юношей и девушек из 17 регионов России. Результаты турнира станут известны после 17 мая.