Рязанская школа №6 останется в здании на Семинарской

4 марта в 20-м Арбитражном апелляционном суде Рязанская Епархия и администрация Рязани заключили мировое соглашение по спору о здании на улице Семинарской. Напомним, в нём располагается школа №6 с углубленным изучением французского языка.

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Стороны признали, что здание отвечает критериям Федерального закона о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, которое находится в собственности муниципалитетов и государства. 4 июня прошлого года решение по этому вопросу принял региональный Арбитражный, признав передачу здания Епархии правомерным. На решение суда мэрия подала апелляцию. Вместе с этим руководство Епархии и мэрии продолжили вместе искать компромисс по сложившейся ситуации.

Как результат этого взаимодействия – после заключения мирового соглашения о передаче здания в собственность Епархии будет заключён новый договор. Согласно документу, школа №6 может использовать здание на протяжении 7 лет. Досрочно расторгнуть договор нельзя.

Как отметила глава администрации Рязани Елена Сорокина, это позволит не прерывать учебный процесс, сохранить педагогов. Также документ даст возможность своевременно профинансировать и возвести новое здание образовательного учреждения.

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Мировое соглашение прокомментировал также губернатор Рязанской области: