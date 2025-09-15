Рязанская ОКБ имени Н. А. Семашко получила лицензию на оказание высокотехнологичной помощи по профилю «оториноларингология»

Рязанцы могут больше не ездить в другие регионы для лечения сложных ЛОР-заболеваний. ОКБ имени Н. А. Семашко получила лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «оториноларингология».

Теперь в больнице доступны самые сложные операции, которые проводятся с минимальной травматичностью и позволяют пациентам быстрее восстановиться. В стационаре лечат доброкачественные новообразования и хронические заболевания носа и околоносовых пазух. Проводят реконструктивно-пластические операции на трахее и гортани.

Осуществляется хирургическое лечение доброкачественных новообразований среднего уха, полости носа, гортани и глотки.

Все эти процедуры выполняются с максимальной точностью, что значительно сокращает сроки реабилитации и повышает эффективность лечения.