Рязанская областная дума прекратила полномочия депутата Артёма Никитина. Такое решение принято на заседании 15 декабря.

Артём Никитин входил в состав комитетов регионального парламента по бюджету и налогам и по экологии и природопользованию. В состав депутатов Рязанской областной Думы вошёл по единому избирательному округу от регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

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Трудовую деятельность начал с 2015 года. Работал ведущим бухгалтером бухгалтерии администрации города Рязани, ведущим экономистом отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности управления культуры администрации города Рязани, руководителем центра компетенций в сфере производительности труда, заместителем директора по общим вопросам, директором Дирекции ГФРП Рязанской области, директором Дирекции автономной некоммерческой организации «Агентство развития производственных систем компетенций». В настоящее время – генеральный директор Корпорация развития Рязанской области.