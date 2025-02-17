Понедельник, 17 февраля, 2025
-7.7 C
Рязань
Кремль в Рязани
Рязанский кремль
Экономика и бизнес

Рязанская область заняла 2 место по выпуску товаров базовыми отраслями экономики

Анастасия Мериакри

Рязанская область заняла второе место в рейтинге по выпуску товаров базовыми отраслями экономики. Об этом сообщает Рязаньстат в своих соцсетях.

Базовые отрасли экономики — это 43 вида деятельности, которые играют значимую роль в производстве, транспортировке и реализации товаров на рынке. Первое место в списке занимает Москва.

По результатам 2024 года Рязанская область набрала индекс в 109%, что поставило ее на 2 строчку рейтинга. При этом 54% составляет обрабатывающее производство, 12% — оптовая и розничная торговля, 11% — сельское хозяйство, 8% — транспорт и 6% — строительство.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.