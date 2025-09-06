Суббота, 6 сентября, 2025
17.9 C
Рязань
Медицина

Рязанская область закупила более 350 единиц оборудования для реабилитации участников СВО — Павел Малков

Анастасия Мериакри
Фото: правительство Рязанской области

Рязанская область закупила более 350 единиц специального оборудования для реабилитации участников специальной военной операции закупили за последние два года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова губернатора региона Павла Малкова на Х Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

«Сделали ставку на восстановление в кругу семьи, лучших специалистов физической и психологической реабилитации и самое современное оборудование. За последние два года закупили более 350 единиц спецоборудования для реабилитации», — сказал Павел Малков.

Среди приобретенного оборудования роботизированные аппараты для разработки суставов, по словам главы региона, они помогают увеличить эффективность восстановления подвижности по сравнению с традиционными методами в два-три раза. Виден прогресс у маломобильных пациентов, которые для обучения ходьбе на протезе и восстановления навыков равновесия используют спецтренажеры. Новые реабилитационное оборудование используют и для психологической реабилитации, например аудиовизуальные комплексы для снятия тревожности и стресса.

Павел Малков отметил, что благодаря данному оборудованию участники СВО лучше и быстрее восстанавливаются. Такое оборудование распределено между 11 медицинскими организациями Рязанской области.

«Это позволяет оказывать помощь максимально близко к месту жительства бойца», — добавил губернатор Рязанской области.

Самые читаемые материалы

Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...
Новости России

Не сдавшие «антимигрантский» экзамен русские дети пожаловались на ситуацию

Русскоязычные дети, не сумевшие сдать «антимигрантский» школьный экзамен, записали...
Общество

В Рязани с 11 сентября изменятся маршруты бесплатных автобусов до ТРЦ «Марко Молл»

С 11 сентября в Рязани меняется расписание и маршруты движения  бесплатных автобусов до торгово-развлекательного центра «Марко Молл». Об этом сообщили в администрации ТРЦ. 
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

«Царьград»: на кону оккупация Одессы 

Речь идёт о планах создания в Одессе британской военно-морской базы по примеру Гибралтара, что Россия считает абсолютно неприемлемым.

Последние новости

Новости России

В Подмосковье усилят контроль за частными приютами для животных

Это решение было принято после скандального инцидента в Чехове, где в одном из пунктов передержки животных содержали в ужасных условиях.
Происшествия

У иностранца изъяли поддельное водительское удостоверение в Рязани

Сотрудники ГАИ остановили автомобиль для проверки документов, за рулем которого находился 34-летний гражданин среднеазиатской республики.
Интересное

Названы знаки Зодиака, которым не повезёт на следующей неделе

Положение планет сулит обострение конфликтов с коллегами и начальством, а также возможные интриги.
Новости России

Звёздный продюсер назвал имена самых высокооплачиваемых артистов

По мнению Павла Рудченко, сегодня самой высокооплачиваемой российской певицей является Полина Гагарина.
Новости мира

«Роты смертников» начали создавать в ВСУ

Их отправляют на штурм, чтобы отвлечь огонь на себя.
Культура и события

Гастроли Липецкого театра драмы стартовали в Рязани

Этот проект не просто событие культурной жизни, а важный инструмент укрепления культурных связей, развития театрального искусства и расширения кругозора жителей двух городов.
Интересное

Священник объяснил, почему платить за записки в храме — это ненормально

Протоиерей ответил, что плата за записки в храме — это вынужденная мера. В идеале христиане должны содержать свой клир и храм в таком достатке, чтобы священникам не нужно было беспокоиться о содержании семьи, а настоятелям — о ремонте.
Экономика и бизнес

В 2025 году поток туристов в Рязанской области достигнет 2 млн, прогнозрует Павел Малков

Сейчас в регионе работают порядка 160 гостиниц, санаториев, баз отдыха и хостелов общей вместимостью до 10 тысяч мест.