Рязанская область закупила более 350 единиц оборудования для реабилитации участников СВО — Павел Малков

Рязанская область закупила более 350 единиц специального оборудования для реабилитации участников специальной военной операции закупили за последние два года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова губернатора региона Павла Малкова на Х Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

«Сделали ставку на восстановление в кругу семьи, лучших специалистов физической и психологической реабилитации и самое современное оборудование. За последние два года закупили более 350 единиц спецоборудования для реабилитации», — сказал Павел Малков.

Среди приобретенного оборудования роботизированные аппараты для разработки суставов, по словам главы региона, они помогают увеличить эффективность восстановления подвижности по сравнению с традиционными методами в два-три раза. Виден прогресс у маломобильных пациентов, которые для обучения ходьбе на протезе и восстановления навыков равновесия используют спецтренажеры. Новые реабилитационное оборудование используют и для психологической реабилитации, например аудиовизуальные комплексы для снятия тревожности и стресса.

Павел Малков отметил, что благодаря данному оборудованию участники СВО лучше и быстрее восстанавливаются. Такое оборудование распределено между 11 медицинскими организациями Рязанской области.