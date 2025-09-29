Рязанская область вошла в топ-5 регионов по объему мусора на человека

Рязанская область вошла в число регионов-лидеров по объему твердых коммунальных отходов (ТКО), приходящихся на душу населения. По итогам 2024 года область заняла четвертое место в России по этому показателю, сообщает ТАСС.

Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза», основанному на данных Росприроднадзора, среднестатистический житель Рязанской области за 2024 год оставил после себя 454,1 кг мусора.

Это значительно выше общероссийского показателя: в среднем на одного россиянина за 2024 год пришлось 325 кг отходов.

По объему ТКО на душу населения Рязанская область оказалась на четвертой строчке рейтинга, уступив только Магаданской (650,8 кг), Калининградской (507,8 кг) областям и Чукотскому автономному округу (458,5 кг).

В целом по стране в 2024 году было сгенерировано 47,5 млн тонн бытовых отходов, что на 0,8% больше, чем годом ранее. При этом темпы роста отходов оказались ниже, чем рост оборота розничной торговли (на 7,2%) и реальных располагаемых доходов (на 7,3%).

Эксперты отмечают, что такая картина свидетельствует о том, что темпы потребления товаров и услуг не всегда напрямую коррелируют с генерируемым мусором, и подчеркивают растущее значение эффективного управления отходами и внедрения новых технологий для поддержания экологического баланса.