Рязанская область войдет в экосистему национального туристического бренда Discover Russia

Рязанская область примет участие в экосистеме национального туристического бренда Discover Russia. Об этом сообщает региональный комитет инвестиций и туризма.

Рязанская область вошла в число 25 субъектов, которые заключили договор с Фондом «Центр стратегических разработок» (ЦСР). Соответствующее поручение дал губернатор Павел Малков.

Discovery Russia – национальный бренд, созданный для продвижения российских регионов за рубежом в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Реализация проектов в рамках экосистемы Discovery Russia может стать дополнительным инструментом продвижения региона на международном и российском туристическом рынке.