Понедельник, 29 сентября, 2025
8.6 C
Рязань
Общество

Рязанская область остро нуждается в рабочих и производственниках

Алексей Самохин
Изображение от kues1 на Freepik

В Рязанской области сохраняется высокий спрос на рабочих и производственных специалистов. По данным hh.ru, в августе 2025 года в этих сферах было открыто около 3,9 тыс. вакансий — это почти половина от общего числа предложений на рынке региона (8 тыс.). Таким образом, каждая вторая вакансия в Рязанской области связана с рабочими и производственными профессиями.

Спрос со стороны компаний сопровождается дефицитом кадров. В сфере «Рабочий персонал» индекс hh в августе составил 2,7, а в «Производстве, сервисном обслуживании» — 2,5, что говорит о нехватке специалистов: на одну вакансию приходится всего 2–3 резюме.

Зарплаты в рабочих и производственных профессиях также показывают уверенный рост. В целом по рынку Рязанской области за год (август 2025 к августу 2024) медианная предлагаемая зарплата увеличилась на 13% — с 60 тыс. до 68,1 тыс. рублей. В производственных профессиях рост составил +19% — с 75,7 тыс. до 90,1 тыс. рублей, а в сегменте «Рабочий персонал» — +12% — с 83,8 тыс. до 93,5 тыс. рублей.

Ситуация на федеральном уровне подтверждает высокий спрос. Прямо сейчас в России в сфере «Рабочий персонал» размещено свыше 100 тыс. вакансий с зарплатой от 300 тыс. рублей. В «Производстве» таких вакансий более 56 тыс. Уровень дохода по этим предложениям втрое превышает среднюю зарплату по стране, что подчёркивает готовность работодателей привлекать специалистов на конкурентных условиях.

Аналитики hh.ru собрали рейтинг вакансий для «синих воротничков», где доход превышает заработок топ-менеджера (средняя предлагаемая зарплата почти 136 тыс. рублей на август 2025 года):

Химик-технолог (технолог-разработчик) ЛКМ, от 250 000 до 300 000 ₽ за месяц, на руки;

Наладчик станков с ЧПУ, от 215 000 ₽ за месяц, на руки; 

Водитель-экспедитор с автомобилем 1, 5-3 тонны, от 200 000 до 300 000 ₽ за месяц, на руки;

Токарь-револьверщик, от 190 000 ₽ за месяц, на руки; 

Сварщик, от 170 000 до 230 000 ₽ за месяц, на руки. 

