Рязанке с онкологией удалили матку

В Рязанском онкологическом диспансере провели операцию 38-летней пациентке по удалению рецидивной опухоли шейки матки после ранее проведенной радикальной лучевой терапии. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

В 2017 году женщине было проведено лечение по поводу 2-й стадии злокачественного новообразования шейки матки. В настоящее время возник рецидив. Медики приняли решение о хирургическом вмешательстве, операцию провел главный внештатный онколог министерства здравоохранения Рязанской области Михаил Рязанцев.

«В ходе хирургического вмешательства было проведено удаление матки, тазовой клетчатки со связочным аппаратом. Операцию затрудняло наличие выраженных лучевых повреждений ткани. Это инфильтрация, спайки, хрупкость тканей и повышенное кровоснабжение. Операция прошла успешно, сейчас пациентка выздоравливает», — рассказал Михаил Рязанцев главный врач ОКОД, главный внештатный онколог министерства здравоохранения Рязанской области.

Окончательное решение о дальнейшей тактике решения будет принято после морфологического заключения. Речь идет о химиотерапевтическом лечении, так как возможности лучевой терапии исчерпаны.