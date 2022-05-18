Рязанке с онкологией удалили матку

В Рязанском онкологическом диспансере провели операцию 38-летней пациентке по удалению рецидивной опухоли шейки матки после ранее проведенной радикальной лучевой терапии. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
В 2017 году женщине было проведено лечение по поводу 2-й стадии злокачественного новообразования шейки матки. В настоящее время возник рецидив. Медики приняли решение о хирургическом вмешательстве, операцию провел главный внештатный онколог министерства здравоохранения Рязанской области Михаил Рязанцев.
Окончательное решение о дальнейшей тактике решения будет принято после морфологического заключения. Речь идет о химиотерапевтическом лечении, так как возможности лучевой терапии исчерпаны.