Рязанка задержана за убийство бывшего сожителя

Жительница Рязани задержана по подозрению в убийстве бывшего сожителя.

Московский межрайонный следственный отдел города Рязани следственного управления СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) в отношении местной жительницы.

По данным следствия, 18 октября во время пьянки между бывшими сожителями произошел конфликт, мужчина ударил подругу. Дождавшись, пока обидчик уснёт, рязанка дважды ударила его ножом в грудь. Раны оказались смертельными.

Подозреваемая задержана, и решается вопрос о заключении ее под стражу.

Ранее сообщалось, что мужчину 1984 года рождения зарезали в доме на Касимовском шоссе Рязани.