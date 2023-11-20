Понедельник, 20 ноября, 2023
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Рязанка сообщила о происшествии с ребёнком в «Окской жемчужине»

7info
Фото Екатерины Юниной

В аквапарке «Окская жемчужина» ребёнка затянуло в систему фильтрации в детском бассейне. О происшествии в группе «Типичная Рязань» сообщила мать мальчика.

По словам пользовательницы соцсети ВКонтакте, инцидент случился 18 ноября в 17 часов в детском бассейне для грудничков на втором этаже.

Пострадавший находится в больнице. Его мать сообщает, что сын выжил благодаря помощи взрослых, находившихся рядом. Помогли не сотрудники аквапарка, а обычные посетители.

Женщина просит связаться с ней свидетелей происшествия или участников аналогичных событий для дачи показаний в Следственном комитете.

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