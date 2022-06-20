Рязанец задержан за убийства двух таксистов

23-летний житель Рязанской области Илья Митрофанов задержан за убийства таксистов, сообщает телеграм-канал SHOT.

Место где происходили убийства, источник не называет. Официальной информации от Рязанского следственного управления СК РФ на данный момент нет.

Молодой человек рассказал следователям, что решил зарабатывать на продаже машин убитых таксистов после того, как лишился работы.

Днём 14 июня он сел в машину к 74-летнему пенсионеру и попросил довезти до деревни. По дороге Митрофанов убил водителя и спрятал тело в лесу. С места преступления рязанец уехал на машине убитого.

Через два дня он убил 32-летнего таксиста. Угнать машину убитого сразу не получилось, спугнули. На следующий день вместе с товарищем он поехал за автомобилем на такси, но таксистка рассказала, что на том месте видела толпу полицейских. Парни потребовали разворачиваться и ехать обратно.

Митрофанова задержали с помощью камер видеонаблюдения. Продать машину он не успел. Помог скрыть улики задержанному его 19-летний товарищ Евгений Анучин. Вместе они сожгли документы и личные вещи первого убитого таксиста. Дома у подельника нашли рюкзак второго убитого мужчины.

По информации СМИ, рязанец дал признательные показания.