Рязанец стал участником смертельного ДТП под Воронежем

В четверг, 16 января, в Воронежской области произошло смертельное ДТП, невольным участником которого стал рязанец. Подробности случившегося сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В 16:20 на подъезде к городу Воронежу, на 216 км автодороги Р-298 «Курск-Воронеж», 44-летний житель Ростовской области, управляя автомобилем «Ситрак» с полуприцепом, по предварительным данным, при перестроении не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Чери Тигго», за рулем которого находилась 41-летняя жительница Воронежа. В результате столкновения автомобиль «Чери Тигго» совершил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ, который управлял 39-летний житель Рязанской области. Вскоре после этого произошло возгорание автомобиля «Чери Тигго».

От полученных травм водитель автомобиля «Чери Тигго» скончалась на месте происшествия.

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Сотрудники ГАИ проводят проверку.