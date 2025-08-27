Среда, 27 августа, 2025
Происшествия

Рязанец получил год колонии строгого режима за повторную пьяную езду

Алексей Самохин
Рязанский областной суд изменил приговор Скопинского районного суда в отношении мужчины, повторно севшего за руль пьяным. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

Суд в Скопине назначил условное наказание водителю, который имея непогашенную судимость и будучи лишенным водительских прав, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

Обвинитель посчитал наказание слишком мягким и обжаловал его. Суд Рязани решил назначить нетрезвому водителю год колонии строго режима. 

Вступил ли приговор в законную силу, не уточняется. 

