Рязанец получил год колонии строгого режима за повторную пьяную езду

Рязанский областной суд изменил приговор Скопинского районного суда в отношении мужчины, повторно севшего за руль пьяным. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Суд в Скопине назначил условное наказание водителю, который имея непогашенную судимость и будучи лишенным водительских прав, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

Обвинитель посчитал наказание слишком мягким и обжаловал его. Суд Рязани решил назначить нетрезвому водителю год колонии строго режима.

Вступил ли приговор в законную силу, не уточняется.